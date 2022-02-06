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Видео: Кот со стальным характером и другие животные, которые защитили маленьких детей

Видео: Кот со стальным характером и другие животные, которые защитили маленьких детей

Животные могут быть весьма самоотверженными и всячески оберегать малышей от угрозы. Но если дикие животные чаще всего пекутся только о своих чадах, то домашние могут защищать и детей своих владельцев.

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