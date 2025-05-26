Компания BNP Paribas AM успешно токенизировала фонды денежного рынка

BNP Paribas Asset Management запустила токенизированные акции фондов денежного рынка, полностью интегрированные в технологию распределенного реестра (DLT), что позволяет проводить трансграничные операции в цифровом формате.
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