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Волочкову высмеяли за сравнение себя самой с диснеевской принцессой

Волочкову высмеяли за сравнение себя самой с диснеевской принцессой

Российская артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками подробностями работы над новым клипом на песню "Глоток любви", опубликовав в своем Телеграм-канале несколько постов в роскошных бальных и свадебных платьях .

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