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От Элджея и Ивлеевой к Лядовой: как менялась судьба звездного особняка

От Элджея и Ивлеевой к Лядовой: как менялась судьба звездного особняка

Редко бывает, чтобы один загородный дом оказался связан сразу с несколькими громкими именами российского шоу-бизнеса и кино.

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