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В Роспотребнадзоре рассказали, какими грибами можно отравиться

В Роспотребнадзоре рассказали, какими грибами можно отравиться

Чтобы прогулка по лесу или семейный ужин не закончились в больнице, стоит помнить о правилах сбора грибов и заранее подготовиться — внимательно изучить, как выглядят съедобные грибы, которые хочется приготовить.

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