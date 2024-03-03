В Роспотребнадзоре рассказали, какими грибами можно отравиться

Чтобы прогулка по лесу или семейный ужин не закончились в больнице, стоит помнить о правилах сбора грибов и заранее подготовиться — внимательно изучить, как выглядят съедобные грибы, которые хочется приготовить.
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