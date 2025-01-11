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Райдеры знаменитостей: вода из особых горных источников, номер для собаки и другие странные пункты

Райдеры знаменитостей: вода из особых горных источников, номер для собаки и другие странные пункты

Всем нам нравится смотреть на грандиозные выступления любимых исполнителей, но мало кто задумывается, на что приходится идти организаторам шоу, дабы некоторые знаменитости согласились выйти на сцену… Райдеры знаменитостей Некоторые пункты из райдеров звёзд не просто удивляют, но и вводят в ступор… Подробности – далее в журнале Ещё! Бейонсе Одно выступление Бейонсе обходится организаторам в несколько миллионов долларов! Помимо внушительной суммы за свой концерт, певица также «радует» своими пунктами в райдере.

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