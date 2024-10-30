И Молдова, и Запад готовы распрощаться с Санду — итог второго тура практически предрешен Марионетка НАТО и ЕС демонстрирует готовность ни за что не выпустить республику из своих рук На фото: действующий президент Молдавии Майя Санду Кандидат в президенты Молдавии, действующая глава государства Майя Санду заявила, что отказывается принимать предложение от своего соперника — кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло признать итоги выборов, если она проиграет.
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