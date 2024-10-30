ШКИПЕР

Насчёт резервов у Санду - есть те, кто голосовал не за неё ,но не благотворят Стояногло и плюс партия Ренато Усатого , у него более 13% , этот хлыст может отдать голоса своих избирателей Санду, как на прошлых выборах. Так что, как говорят в Одессе - Будем посмотреть -.