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И Молдова, и Запад готовы распрощаться с Санду — итог второго тура практически предрешен

И Молдова, и Запад готовы распрощаться с Санду — итог второго тура практически предрешен

И Молдова, и Запад готовы распрощаться с Санду — итог второго тура практически предрешен Марионетка НАТО и ЕС демонстрирует готовность ни за что не выпустить республику из своих рук На фото: действующий президент Молдавии Майя Санду Кандидат в президенты Молдавии, действующая глава государства Майя Санду заявила, что отказывается принимать предложение от своего соперника — кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло признать итоги выборов, если она проиграет.

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Комментарии
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Dimir De_Ross
Санду в Сранду 😤
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11 час.
ШКИПЕР
Насчёт резервов у Санду - есть те, кто голосовал не за неё ,но не благотворят Стояногло и плюс партия Ренато Усатого , у него более 13% , этот хлыст может отдать голоса своих избирателей Санду, как на прошлых выборах. Так что, как говорят в Одессе - Будем посмотреть -.
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10 час.

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