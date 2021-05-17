Сверхурочные задания выполняют 90% работающих россиян

До 90% трудоустроенных россиян сообщили, что им приходится работать сверхурочно. У трети такая сверхурочная работа отнимает от 3 до 5 часов в неделю, у 27% респондентов — от 6 до 10 часов, выяснили рекрутинговая компания Hays и сервис «ХабрКарьера».