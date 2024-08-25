Муж и сам не воспитывает своего сына от первого брака, и жене не дает ни слова сказать: «Не лезь, я сам разберусь!»— Сыну мужа от первого брака шесть лет в прошлом месяце исполнилось, – рассказывает тридцатидвухлетняя Варвара.