Политолог о первостепенных задачах Кухарука: «Предстоит решить политические проблемы»

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук сформировал график рабочих поездок по округу на лето. В первую очередь политик посетит Нижневартовск и скандально известную больницу-долгострой, которую не могут ввести в эксплуатацию около 14 лет.
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