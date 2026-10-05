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Reports: Alleged FlyDubai hijacker sought Israel airport crash

Unnamed sources say the Omani man who attempted to hijack a flight from the United Arab Emirates to Israel likely targeted Ben Gurion Airport.

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