В Калужской области 17 школ оборудовали для обучения азам пилотирования

Кадры для отрасли будут готовиться совместно с вузами и учреждениями системы СПО. В регионе проведен межрегиональный форум «Беспилотная эволюция», всероссийский фестиваль «Дотянуться до неба», соревнования по управлению и пилотированию беспилотников.