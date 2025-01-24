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Калужские новости

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В Калужской области 17 школ оборудовали для обучения азам пилотирования

В Калужской области 17 школ оборудовали для обучения азам пилотирования

Кадры для отрасли будут готовиться совместно с вузами и учреждениями системы СПО. В регионе проведен межрегиональный форум «Беспилотная эволюция», всероссийский фестиваль «Дотянуться до неба», соревнования по управлению и пилотированию беспилотников.

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