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Копеечка - Объявления Донбасса

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  • Боцман
    Себе купи. Сволочь.Напашник бр 2 свм...
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    Это смешно продать, чтобы уехать, за такую цену, но кто купит на этой территории в такое неспокойное время.2-х комнатная ква...

Полицейские-боец ОМОН "Донбасс" ГУ Росгвардии по ДНР в Донецке - 120 000 руб

Полицейские-боец ОМОН "Донбасс" ГУ Росгвардии по ДНР в Донецке - 120 000 руб

В специальное подразделение полиции ОМОН "Донбасс" (г. Донецк, г. Енакиево) на должность полицейский-боец требуются гpaжданe прошедшие службу в вoopужeнных силах РФ, не служившие, нo имеющие нa pукаx ВОЕННЫЙ БИЛЕТ РФ, группа здоровья категории "A" ( группа здоровья категории "Б " рассматриваются индивидуально), Сотрудникам гарантируются: -бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках; -возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России и Росгвардии; -право выхода на льготную пенсию по выслуге, настоящее время срок службы исчисляется один день за два на территории ДНР; -обязательное государственное страхование жизни и здоровья; - возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья; - достойным и целеустремлённым сотрудникам - реальные перспективы карьерного роста; - постановка на спецучет в военкомате (бронирование); - возможность прохождения лечения и отдыха в санаториях Росгвардии; - График работы постоянный; - Стабильная заработная плата от 50 000 руб.

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