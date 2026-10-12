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Царьград

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"На зло бабке отморожу уши"? Мерц сделал заявление о соглашении Путина и Трампа

"На зло бабке отморожу уши"? Мерц сделал заявление о соглашении Путина и Трампа

Фридрих Мерц сделал заявление о "дизельном" соглашении Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, для ЕС такой выход не допустим.

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