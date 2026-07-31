Железнодорожные перевозки с недружественными странами резко снизились

РЖД наращивает перевозки с Китаем, а в целом доля дружественных стран сейчас занимает 93 процента, в то время как «недружественные страны снижаются, и очень серьезно», рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкомпании Олег Белозеров.