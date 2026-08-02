В Петербурге задержана курьерша мошенников, забравшая у пенсионерки 1,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 30-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, она обманным путем завладела крупной суммой денег, принадлежавшей 77-летней местной жительнице.
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