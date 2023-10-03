Лоббисты призвали запретить подключение газа в новых домах Австралии

Запретить подключение газа в новых домах и разработать четкий план электрификации существующих объектов недвижимости и малого бизнеса призвала власти всех австралийских регионов лоббистская организация Energy Consumers Australia в своем обращении в австралийскому сенату, пишет 4 октября Guardian Australia.
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