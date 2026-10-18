Две камеры в парке «Зарусье» в Ломоносовском округе Архангельска подключили к комплексу «Безопасный город», чтобы охватить наблюдением всю территорию зоны отдыха и быстрее выявлять акты вандализма и нарушения порядка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Минобороны России...
- СК Фицо отказался "с...
- Отар Кушанашвили ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым