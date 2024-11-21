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Рейтинг самых глубоких мест в мире

Рейтинг самых глубоких мест в мире

Где находится самое глубокое место на Земле? Настолько оно далеко от центра Земли? Если поместить туда Эверест, будет ли он возвышаться над поверхностью Земли?Сегодня разберемся с самыми глубокими местами, дырками, скважинами, пещерами, колодцами в мире, природными и рукотворными.

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