В Ливане назвали причину атаки ХАМАС на Израиль

Член руководства Организации освобождения Палестины в Ливане Самир Абу Афаш 9 октября в беседе с «Известиями» заявил, что исламистское движение ХАМАС хочет освободить палестинских заключенных из тюрем Израиля.
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