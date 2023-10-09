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В Ливане назвали причину атаки ХАМАС на Израиль

В Ливане назвали причину атаки ХАМАС на Израиль

Член руководства Организации освобождения Палестины в Ливане Самир Абу Афаш 9 октября в беседе с «Известиями» заявил, что исламистское движение ХАМАС хочет освободить палестинских заключенных из тюрем Израиля.

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