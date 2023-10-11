Столтенберг пообещал ответить в случае подтверждения атаки на Balticconnector

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав минобороны стран Североатлантического блока заявил, что, если "намеренная атака" на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии подтвердится, то ответ Североатлантического альянса будет "решительным и единым".