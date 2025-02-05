Потушен резервуар с нефтепродуктами, горевший после атаки БПЛА на Кубани

Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района Краснодарского края, произошедшее после падения обломков беспилотника, потушено, сообщили в региональном оперштабе.
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