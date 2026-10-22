ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ФедералПресс. В ходе рабочей встречи с врио губернатором Приморья Константином Шестаковым президент России Владимир Путин заявил о том, что переезд на Дальний Восток должен быть привлекательным для людей и не восприниматься как великий подвиг или переселение на Луну.