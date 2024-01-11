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Какой праздник 11 января 2024: традиции и приметы

Какой праздник 11 января 2024: традиции и приметы

11 января 2024 года отмечается народный праздник Страшный день. Рассказываем о традициях и приметах.11 января 2024 года отмечается народный праздник Страшный день и церковный день памяти мучеников 14 000 младенцев.

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