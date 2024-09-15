Вице-спикер Госдумы о новом главе «Движения Первых»: «Отдал служению Родине всю жизнь»

Григорий Гуров, возглавлявший «Движение Первых», назначен руководителем Росмолодежи, а главой российского движения детей и молодежи «Движение Первых» стал Герой России Артур Орлов, прошедший обучение по президентской программе «Время героев».
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