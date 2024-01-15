Министр общественной безопасности КНР подчеркнул важность модернизации работы в профильной сфере

Пекин, 14 января /Синьхуа/ -- Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун в воскресенье подчеркнул важность содействия модернизации работы по обеспечению общественной безопасности и призвал профильные ведомства по всей стране внести свой вклад в модернизацию в китайском стиле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)