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Китай

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Министр общественной безопасности КНР подчеркнул важность модернизации работы в профильной сфере

Пекин, 14 января /Синьхуа/ -- Министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун в воскресенье подчеркнул важность содействия модернизации работы по обеспечению общественной безопасности и призвал профильные ведомства по всей стране внести свой вклад в модернизацию в китайском стиле.

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