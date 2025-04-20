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Светлая неделя наступает после Пасхи с 21 апреля 2025 года

Светлая неделя наступает после Пасхи с 21 апреля 2025 года

Светлая неделя наступает после Пасхи с 21 апреля 2025 года ClickioСразу после Пасхи — главного и самого светлого христианского праздника — наступает особое время, наполненное радостью и духовным торжеством, Светлая Седмица.

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