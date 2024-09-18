Барелла о 0:0: «Интер» показал, что он на одном уровне с «Сити». Мы дошли до финала два года назад и хотим добиться большего в Европе в этом году»

Команды сыграли вничью в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0). «Эта команда выиграла скудетто в прошлом сезоне, но недостаточно показала себя в Лиге чемпионов, поэтому в этом году мы хотим добиться большего в Европе.
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