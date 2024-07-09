«Все должны пройти эту школу»: почему Леонид Якубович не помогает детям

Леонид Якубович рассказал, что его близкие не обращаются к нему за помощью. Почему дочь телеведущего не хотела получать высшее образование? И чем сейчас занимается Варвара? Зачем внучка звезды экрана пошла работать в ресторан? Из-за чего жена Леонида Аркадьевича перестала летать с ним на самолетах? И почему народный артист РФ не хочет отмечать свой день рождения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».