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«Все должны пройти эту школу»: почему Леонид Якубович не помогает детям

«Все должны пройти эту школу»: почему Леонид Якубович не помогает детям

Леонид Якубович рассказал, что его близкие не обращаются к нему за помощью. Почему дочь телеведущего не хотела получать высшее образование? И чем сейчас занимается Варвара? Зачем внучка звезды экрана пошла работать в ресторан? Из-за чего жена Леонида Аркадьевича перестала летать с ним на самолетах? И почему народный артист РФ не хочет отмечать свой день рождения? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Комментарии
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tsan tsan
Не знаю, какие взаимоотношения у Якубовича с детьми, но после знакомства с ним в 90-х у меня не проходит устойчивое мнение о его маниакальной жадности.
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17 час.

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