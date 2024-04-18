Байден свалил исчезновение тела своего дяди на папуасов-каннибалов

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден высказал предположение, что американские военные не смогли найти тело его дяди Эмброуза Финнегана, погибшего в авиакатастрофе поблизости от Новой Гвинеи в годы Второй мировой войны, из-за каннибалов.
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