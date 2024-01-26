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Челябинская актриса снялась в клипе Егора Крида и сериале «Слово пацана»

Челябинская актриса снялась в клипе Егора Крида и сериале «Слово пацана»

Жительница Челябинска Виктория Горбунова уже достаточно известна на местных телевизионных экранах. Ее актерская карьера началась с небольших ролей в массовках, и с тех пор она успела сняться в таких проектах, как «Бременские музыканты» и сериал «Слово пацана», передает 74.

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