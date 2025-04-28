❗️МВД Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации со сбоем в электросети, сообщает Reuters.
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❗️МВД Испании объявило чрезвычайное положение из-за ситуации со сбоем в электросети, сообщает Reuters.
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