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Израиль нанес удар по школе агентства ООН по помощи палестинским беженцам в секторе Газа

Израиль нанес удар по школе агентства ООН по помощи палестинским беженцам в секторе Газа

На фоне резкого обострения ситуации на ливано-израильской границе Израиль продолжает наносить удары и по территории сектора Газа, которую уже не раз прошли его войска.

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