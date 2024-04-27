Китай призвал расследовать ЧП на «Северных потоках»

Китай призывает страны активно сотрудничать с Москвой в расследовании ЧП на «Северных потоках». Высказался по теме заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, сообщает корреспондент УтроNews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии