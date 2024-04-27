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Китай призвал расследовать ЧП на «Северных потоках»

Китай призвал расследовать ЧП на «Северных потоках»

Китай призывает страны активно сотрудничать с Москвой в расследовании ЧП на «Северных потоках». Высказался по теме заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, сообщает корреспондент УтроNews.

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