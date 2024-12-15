Николай Овсиенко Россия тарихын балалар бакчасыннан ук өйрәтә башларга тәкъдим итте

Россия Президентының гуманитар өлкәдә дәүләт сәясәте идарәсе башлыгы урынбасары, Россия хәрби-тарихи җәмгыяте рәисе урынбасары Николай Овсиенко балалар бакчаларында Ватан тарихын өйрәнүне кертергә тәкъдим итте.
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