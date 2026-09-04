«Монако» включил Головина в заявку на Лигу конференций

«Монако» включил российского полузащитника Александра Головина в заявку на общий этап Лиги конференций, несмотря на информацию о желании клуба продать футболиста до 10 сентября.
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