Почти треть частных домов в России строят из кирпича

В городах-миллионниках России 32% выставленных на продажу частных домов построено с использованием кирпича, причем лишь 64% из них на землях под индивидуальное жилищное строительство, рассказали «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».
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