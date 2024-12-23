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Царьград

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  • Василий Васильев
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Концерн "Калашников" представил дрон "Куб-10Э" с увеличенной дальностью

Концерн "Калашников" представил дрон "Куб-10Э" с увеличенной дальностью

Концерн "Калашников" анонсировал новый дрон-камикадзе "Куб-10Э" с улучшенной дальностью и мощностью. Генеральный директор Алан Лушников сообщил, что дрон предназначен для поражения различных вражеских объектов.

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