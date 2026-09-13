В лабораторию требуются крысы

Объявление, приколотое кнопкой к доске в коридоре биологического факультета, гласило коротко и без затей: «В лабораторию поведенческих исследований срочно требуются крысы.
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