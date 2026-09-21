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Калужские новости

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Госдолг Калужской области остался на уровне 20,5 млрд рублей

Госдолг Калужской области остался на уровне 20,5 млрд рублей

Вся задолженность региона приходится на бюджетные кредиты, полученных из других бюджетов бюджетной системы России.

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