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Подборка цитат

Листала  старую тетрадь.  Нашла  ряд  интересных  цитат  и  вынесла  их  к   себе   в  телеграмм. Теперь и  сюда выношу, ибо  хороши  цитатки: ***Если я пройду долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что со мной автомат Калашникова и тельник.

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