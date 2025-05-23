Подборка цитат

Листала старую тетрадь. Нашла ряд интересных цитат и вынесла их к себе в телеграмм. Теперь и сюда выношу, ибо хороши цитатки: ***Если я пройду долиной смертной тени, то не убоюсь зла, потому что со мной автомат Калашникова и тельник.