Анет Сай появилась в свадебном платье на «RU.TV» и показала свидетельство о браке: «Мой оберег!»

Обворожительная Анет Сай появилась на премии «RU.TV» в самом необычном образе. Журналисты и гости ожидали увидеть что угодно, но только не это! Девушка приехала в свадебном платье, продемонстрировав декольте, сделала яркий макияж и добавив к своему образу пышные кудри.