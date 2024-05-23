Анет Сай появилась в свадебном платье на «RU.TV» и показала свидетельство о браке: «Мой оберег!»

Обворожительная Анет Сай появилась на премии «RU.TV» в самом необычном образе. Журналисты и гости ожидали увидеть что угодно, но только не это! Девушка приехала в свадебном платье, продемонстрировав декольте, сделала яркий макияж и добавив к своему образу пышные кудри.
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