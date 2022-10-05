В американскую версию iPhone 14 Pro все таки добавили слот для двух SIM-карт

По данным Mydrivers, китайские мастера усовершенствовали американскую версию смартфона iPhone 14 Pro, установив лоток для двух физических SIM-карт с двойным режимом ожидания.
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