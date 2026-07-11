Почему миллионы людей сыплют соль в раковину на ночь — и что это реально дает

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

В сети уверяют, что обычная соль за ночь очищает раковину от запаха, бактерий и засоров. Разбираемся, есть ли в этом хоть капля науки и почему частое использование такого лайфхака может навредить сантехнике.