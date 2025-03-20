БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • alik3456 Джексон
    Только Водька!!!Мигранты заполняю...
  • Владимир Тамбасов
    Не зря коран целовалМигранты заполняю...
  • Модест
    канализировали, канализировали да не выколонизировали. Теперь будем кормить за свой счёт всю эту среднеазиатскую банд...Мигранты заполняю...

«Я еще никому ничего не обещал»: Зеленский дал понять Трампу, где он его видел

«Я еще никому ничего не обещал»: Зеленский дал понять Трампу, где он его видел

Удар по нефтебазе в Краснодарском крае спустя несколько часов после переговоров президентов России и США был предельно демонстративным Дмитрий Родионов Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Александр Фролов Иван Мезюхо Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием, заявил Владимир Зеленский, комментируя решение президента России Владимира Путина прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Eduard
Ты вообще никто ЧМО Квартальное!
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