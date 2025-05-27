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Жена Макрона ударила президента в лицо. Французскому лидеру посоветовали обратиться на горячую линию помощи женщинам

Жена Макрона ударила президента в лицо. Французскому лидеру посоветовали обратиться на горячую линию помощи женщинам

Информационное агентство France-Presse сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от своей супруги Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии.

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Комментарии
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ВераВерная
И это глава европейского государства(((
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9 час.
Балу -
Маловато было!... И, кстати, вопрос: а что это делала т.н. жена т.н. президента Франции в районе пилотской кабины?... Самолетом, что ли, рулила?...)))
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7 час.
Misha Glusch
на летчика смазливого засмотрелся, получил заслуженного леща, ниче сверхестественного - просто семейная жизнь такая...
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6 час.
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