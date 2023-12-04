Комментатор Андронов назвал фигуристку Слуцкую дурой

Российский комментатор Алексей Андронов раскритиковал в своем Telegram-канале фигуристку Ирину Слуцкую за то, что в интервью "Чемпионату" спортсменка отказалась обсуждать четверной аксель фигуриста Ильи Малинина.
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