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Руни о Беллингеме: «Лучший игрок ЧМ. Он напоминает мне меня, в один момент думаешь: «Этот парень – гений», в другой: «Только не лети в подкат, не удаляйся»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни считает английского полузащитника Джуда Беллингема лучшим игроком ЧМ-2026 .

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