В ЯНАО стартовал прием заявок на второй этап Арктических экстремальных игр

В Салехарде с 21 по 22 июня пройдет второй этап Арктических экстремальных игр (18+). В Год героев на Ямале организаторы соревнований подготовили для участников обновленную полосу препятствий, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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