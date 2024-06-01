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Жителям предлагают придумать названия шести улицам Суздаля

Жителям предлагают придумать названия шести улицам Суздаля

Безымянные улицы расположены в квартале за улицей Лесная.Мэр Суздаля Алиса Бирюкова обратилась к жителям с предложением - придумать названия для шести новых улиц города, которые появятся согласно новому кадастровому плану.

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